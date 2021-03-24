Папа Римський наказав зменшити зарплати більшій частині священнослужителів через COVID-19

Такий захід знадобився для збереження робочих місць інших співробітників, які не є священнослужителями.

Папа Римський Франциск наказав зменшити на 10% заробітну плату кардиналам, а також на 3-8% для більшої частини священнослужителів. Про це в середу, 24 березня, повідомляє Reuters.

За даними агентства, таке рішення прийняли через відчутний удар пандемії COVID-19 по доходам держави. Нові зарплати почнуть нараховуватися з квітня. Франциск пообіцяв, що більшість службовців з низькою кваліфікацією не постраждають через скорочення.

Голова Католицької церкви зазначив, що не хоче звільняти людей у непрості для економіки часи, хоча Ватикан зараз і відчуває дефіцит ресурсів.

Агентство повідомляє, що кардинали, які живуть у Ватикані або Римі, отримують зарплату розміром 4-5 тисяч євро на місяць, і при цьому значна їх частина живе у великих квартирах, хоча і платять за них значно нижче за ту орендну плату, яка є середньою на ринку. При цьому більшість священнослужителів, які працюють у Ватикані, проживають у римських релігійних громадах — семінаріях, монастирях, парафіях, університетах та школах. Завдяки цьому вони менш сприйнятливі до економічного спаду, адже їхні витрати на життя відчутно менші. Порівняно великі витрати мають при цьому прості працівники — правоохоронці, пожежники, прибиральники, художники-реставратори і обслуговчий персонал, оскільки вони живуть в Римі і значна частина з них має свої сім'ї.

Очікується, що у поточному році дефіцит бюджету Ватикану складе близько 50 мільйонів євро. При цьому виручка складе всього близько 213 мільйонів євро, що на 30% менше, ніж у 2020 році.

Так, у 2020 році через пандемію Базиліка Святого Петра і ватиканські музеї, які роком раніше відвідали близько 6 мільйонів платних відвідувачів, були або закриті, або відкриті частково протягом більшої частини 2020 року.

Раніше стало відомо, що Папа Римський вирішив зробити щеплення від коронавірусу.

Як повідомляє Святий Престол у Ватикані, свою заяву понтифік зробив після того, як від коронавірусу помер особистий лікар Папи Римського 78-річний Фабріціо Соккорсо. Його госпіталізували з онкологічною патологією і він "помер від ускладнень, пов'язаних з Covid-19".

Фабріціо Соккорсо був особистим лікарем Франциска з 2015 року. Він також був консультантом Управління охорони здоров'я та гігієни Ватикану та експертом у медичній консультації Конгрегації у справах святих.

Франциск також заявляв про те, що капіталізм під час пандемії показав свою неспроможність, — Папа Римський.