Дворник из Томска, цитировавший The Beatles, нашел сына, которого не видел 40 лет (видео)

Ролик, где Виталий Никифоров отвечал на вопросы журналистов о любви, первой увидела его бывшая родственница, которая сообщила о нем экс-супруге героя записи.

История дворника из российского Томска, прославившегося после того, как на камеру он ответил на вопрос о любви на английском языке словами из песни The Beatles, получила не менее удивительное продолжение, пишут росСМИ.

Видео с Виталием Никифоровым, а именно так зовут мужчину, посмотрел его старший родной сын Дмитрий. Мужчина, проживающий в Калининграде, не мог найти своего отца около 40 лет. Ролик, случайно увиденный его тетей из Карелии в утренних новостях, стал для него полной неожиданностью.

Обратив внимание на знакомое лицо, женщина сразу же позвонила матери Дмитрия в Калининград, и та, посмотрев видео в Сети, узнала в интеллигентном дворнике отца своего сына. Она рассказала Дмитрию о том, что произошло, и показала кадры с отцом. В свою очередь Дмитрий, пережив потрясение, сразу же написал журналистам, которые брали интервью у Виталия, и они помогли отцу и сыну выйти на связь.

Сообщается, что первый разговор родственников продлился не более 10 минут, поскольку сын Никифорова – капитан дальнего плавания и в тот момент был в рейсе. Однако этого времени хватило, чтобы рассказать друг другу коротко о своей жизни.

По словам Дмитрия, последний раз он видел своего отца, когда ему было 4 года. Ему запомнилось, как родители общались на повышенных тонах. Позже они развелись, и его мать с ним уехала в Калининград, а общение прекратилось. Женщина второй раз вышла замуж, тоже за моряка, и, смотря на отчима, Дима решил тоже посвятить жизнь этой профессии. После возвращения из командировки он собирается навестить родного отца в Томске.

[ + – ] Виталий Никифоров уже пообщался со старшим сыном по видеосвязи

Что касается Виталия, то он сдержано относится к тому, что нашелся его сын. На вопрос, хотел ли бы он его увидеть, мужчина ответил, что сначала надо избавиться от "химической зависимости всякой", имея в виду проблемы с алкоголем. Он проходит реабилитацию в центре "Рука помощи", где и живет на данный момент.

В молодости Никифоров служил на Северном флоте старшим механиком на подводной лодке. После увольнения жил в разных регионах России, а также в украинском Крыму. На старость он решил перебраться в Томск. Кроме Дмитрия, у Виталия есть еще один сын, с которым мужчина держит связь.

Напомним, журналисты провели опрос на улицах Томска, спрашивая у людей, что такое любовь. Мужчина с метлой ответил им на английском, а затем добавил реплику на французском. Это видео стало вирусным.