Двірник з Томська, який цитував The Beatles, знайшов сина, якого не бачив 40 років (відео)

Ролик, де Віталій Нікіфоров відповідав на питання журналістів про любов, першою побачила його колишня родичка, яка повідомила про нього екс-дружині героя запису.

Історія двірника з російського Томська, який прославився після того, як на камеру він відповів на питання про кохання англійською мовою словами з пісні The Beatles, отримала не менше дивне продовження, пишуть Россмо.

Відео з Віталієм Нікіфоровим, а саме так звуть чоловіка, подивився його старший рідний син Дмитро. Чоловік, який проживає в Калінінграді, не міг знайти свого батька близько 40 років. Ролик, випадково побачений його тіткою з Карелії у ранкових новинах, став для нього повною несподіванкою.

Звернувши увагу на знайоме обличчя, жінка відразу ж зателефонувала матері Дмитра в Калінінград, і та, подивившись відео в Мережі, упізнала в інтелігентному двірникові батька свого сина. Вона розповіла Дмитру про те, що сталося, і показала кадри з батьком. Зі свого боку Дмитро, переживши потрясіння, відразу ж написав журналістам, які брали інтерв'ю у Віталія, і вони допомогли батькові та синові вийти на зв'язок.

Повідомляється, що перша розмова родичів тривала не більше 10 хвилин, оскільки син Нікіфорова — капітан далекого плавання і тоді був у рейсі. Однак цього часу вистачило, щоб розповісти один одному коротко про своє життя.

За словами Дмитра, останній раз він бачив свого батька, коли йому було 4 роки. Йому запам'яталося, як батьки спілкувалися на підвищених тонах. Пізніше вони розлучилися, і його мати з ним поїхала в Калінінград, а спілкування припинилося. Жінка вдруге вийшла заміж, теж за моряка, і, дивлячись на вітчима, Діма вирішив теж присвятити життя цієї професії. Після повернення з відрядження він збирається відвідати рідного батька в Томську.

[ + – ] Віталій Нікіфоров вже поспілкувався зі старшим сином по відеозв'язку

Що стосується Віталія, то він стримано ставиться до того, що знайшовся його син. На питання, чи хотів би він його побачити, чоловік відповів, що спочатку треба позбутися "хімічної залежності всякої", маючи на увазі проблеми з алкоголем. Він проходить реабілітацію в центрі "Рука допомоги", де зараз живе.

В молодості Нікіфоров служив на Північному флоті старшим механіком на підводному човні. Після звільнення жив у різних регіонах Росії, а також в українському Криму. На старість він вирішив перебратися до Томська. Крім Дмитра, у Віталія є ще один син, з яким чоловік тримає зв'язок.

Нагадаємо, журналісти провели опитування на вулицях Томська, питаючи у людей, що таке любов. Чоловік з мітлою відповів їм англійською, а потім додав репліку французькою. Це відео стало вірусним.