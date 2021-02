Дворник стал звездой Сети, ответив на вопрос о любви словами песни The Beatles (видео)

Мужчина свободно говорит на английском и французском языках и читает классику.

70-летний дворник из российского Томска по имени Виталий стал звездой Сети после того, как ответил на вопрос журналистки о планах на 14 февраля цитатой из The Beatles.

Томский телеканал ТВ2 провел опрос горожан перед Днем всех влюбленных. Одним из опрошенных оказался дворник пенсионного возраста. Девушка-журналистка Наталья поинтересовалась у мужчины, верит ли он в любовь, на что услышала утвердительный ответ.

Когда же она спросила, нуждаются ли чувства в материальных доказательствах, ответ пенсионера ее ошеломил.

"Сan’t buy me love, everybody tells me so ("Не купишь мне любовь, все мне так говорят")", – услышала она в ответ цитату из песни The Beatles Can’t Buy Me Love.

Дворник заверил, что будет отмечать День всех влюбленных, а в романтический вечер будет читать произведение британского философа и популяризатора восточной философии Алана Уотса "Путь дзен". По его словам, в этом романе "много объяснений".

Ролик завершился фразой на французском и видом на мусорный бак, который переставлял Виталий.

