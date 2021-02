Двірник став зіркою Мережі, відповівши на питання про кохання словами пісні The Beatles (відео)

Чоловік вільно говорить англійською та французькою мовами і читає класику.

70-річний двірник із російського Томська на ім'я Віталій став зіркою мережі після того, як відповів на запитання журналістки про плани на 14 лютого цитатою із The Beatles.

Томський телеканал ТВ2 провів опитування городян перед Днем усіх закоханих. Одним з опитаних виявився двірник пенсійного віку. Журналістка Наталя поцікавилася у чоловіка, чи вірить він у любов, на що почула ствердну відповідь.

Коли ж вона запитала, чи потребують почуття матеріальних доказів, відповідь пенсіонера її приголомшила.

"Сan't buy me love, everybody tells me so ("Не купиш мені любов, всі мені так говорять")", — почула вона у відповідь цитату з пісні The Beatles Can not Buy Me Love.

[ + – ]

Двірник запевнив, що святкуватиме День всіх закоханих, а в романтичний вечір читатиме твір англійського філософа та популяризатора східної філософії Алана Вотса "Шлях дзен". За його словами, у цьому романі "багато пояснень".

Ролик завершився фразою французькою та видом на сміттєвий бак, який переставляв Віталій.

Нагадаємо, як святкувати День святого Валентина на самоті. Навіть не маючи пари, цей день можна присвятити собі та провести його весело й з користю.