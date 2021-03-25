Япония упрекнула США за "неправильное" название Японского моря

На корейском полуострове Японское море принято называть "Восточным" или "Восточно-Корейским", в Японии же настаивают, что "Японское море" – единственное международно признанное название.

Власти Японии потребовали от США не использовать для обозначения Японского моря название "Восточное море".

Об этом пишет The Japanese Times.

Заместитель главы кабинета министров Японии Манабу Сакаи на пресс-конференции, заявил, что представитель Индо-Тихоокеанского командования США Майк Кафк, комментируя ракетные пуски Северной Кореи в регионе, сказал, что они имели место в "Восточном море".

Манабу Сакаи назвал такое упоминание "неуместным".

"Наша страна считает, что Японское море – это единственное международно признанное название", – сказал он.

Токио уже направил запрос в Вашингтон в связи с имевшим место инцидентом и попросил исправить ошибку.

Разногласия между Японией, Южной Кореей и КНДР по поводу названия моря между Японией и Корейским полуостровом существуют давно.

Официальный Сеул считает, что название "Японское море" вошло в употребление во время колониального господства Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 годах. Там принято называть Японское море "Восточным" или "Восточно-Корейским".

Токио, между тем, заявляет, что название "Японское море" является общепринятым и встречается на большинстве географических карт.

Напомним, Северная Корея накануне запустила две баллистические ракеты по направлению рядом с Японским морем. В США испытания назвали "прямым вызовом" Северной Кореи администрации Байдена.