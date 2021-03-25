Японія дорікнула США за "неправильну" назву Японського моря

На корейському півострові Японське море прийнято називати "Східним" або "Східно-Корейським", у Японії ж наполягають, що "Японське море" — єдина міжнародно визнана назва.

Влада Японії зажадала від США не використовувати для позначення Японського моря назву "Східне море".

Про це пише The Japanese Times.

Заступник голови кабінету міністрів Японії Манабу Сакаї на пресконференції заявив, що представник Індо-Тихоокеанського командування США Майк Кафк, коментуючи ракетні запуски Північної Кореї в регіоні, сказав, що вони відбулися в "Східному морі".

Манабу Сакаї назвав таку згадку "недоречною".

"Наша країна вважає, що Японське море — це єдина міжнародно визнана назва", — сказав він.

Токіо вже направило запит до Вашингтона у зв'язку з цим інцидентом і попросило виправити помилку.

Розбіжності між Японією, Південною Кореєю і КНДР з приводу назви моря між Японією і Корейським півостровом існують давно.

Офіційний Сеул вважає, що назва "Японське море" увійшла у вжиток під час колоніального панування Японії на Корейському півострові в 1910-1945 роках. Там прийнято називати Японське море "Східним" або "Східно-Корейським".

Токіо, між тим, заявляє, що назва "Японське море" є загальноприйнятою і зустрічається на більшості географічних карт.

Нагадаємо, що Північна Корея напередодні запустила дві балістичні ракети у напрямку поруч з Японським морем. У США випробування назвали "прямим викликом" Північної Кореї адміністрації Байдена.