В России при регистрации в соцсети намерены требовать номер паспорта

Для новых пользователей создадут специальный реестр, доступ к которому будут иметь силовики.

Роскомнадзор предложил требовать у россиян номер паспорта, адрес, номер телефона при регистрации в социальных сетях и мессенджерах. Об этом пишет Коммерсант.

Согласно проекту закона, желающие зарегистрироваться в соцсетях и мессенджерах смогут выбрать, предоставлять ли им данные через собственную систему авторизации сервиса или через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора.

При использовании ЕИС данные о пользователе будут проверяться через портал "Госуслуг" (сервис, который позволяет получить доступ к государственным услугам, требует авторизации с помощью паспортных данных). В законопроекте сказано, что данные всех зарегистрированных в ЕИС пользователей могут предоставляться "иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами".

За несоблюдение закона социальным сетям и мессенджерам грозит штраф в 100 тысяч рублей. При этом, согласно документу, персональные данные будут запрашиваться только у новых пользователей.

Эксперты, опрошенные изданием объяснили, что в случае принятия этого законопроекта, существует риск злоупотребления личными данными пользователей со стороны самих сервисов, так и правоохранительных органов.

"Ни Роскомнадзору, ни соцсетям ни к чему такой объем данных, если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу",— считает эксперт общественной организации, занимающейся противодействием цензуры в интернете и пропагандой идей свободы информации и саморегуляции интернет-отрасли "Роскомсвобода" Михаил Третьяк.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит штрафовать владельцев информационных ресурсов за игнорирование предупреждения о противоправных действиях, например, о блокировке аккаунтов россиян. Такие санкции грозят Twitter, Facebook и YouTube и другим сервисам. Штраф составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 200 до 400 тыс. рублей, для юрлиц – от 600 до 1000 тыс. рублей, при повторном нарушении сумма увеличивается.