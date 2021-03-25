У Росії при реєстрації в соцмережі мають намір вимагати номер паспорта

Для нових користувачів створять спеціальний реєстр, доступ до якого матимуть силовики.

Роскомнагляд запропонував вимагати в росіян номер паспорта, адресу, номер телефону при реєстрації в соціальних мережах і месенджерах. Про це пише Комерсант.

Згідно з проектом закону, охочі зареєструватися в соцмережах і месенджерах зможуть вибрати, чи надавати їм дані через власну систему авторизації сервісу або через єдину інформаційну систему (ЄІС) Роскомнагляду.

При використанні ЄІС дані про користувача будуть перевірятися через портал "держпослуг" (сервіс, який дозволяє отримати доступ до державних послуг, вимагає авторизації за допомогою паспортних даних). У законопроекті сказано, що дані всіх зареєстрованих в ЄІС користувачів можуть надаватися "іншим держорганам у випадках, визначених федеральними законами".

За недотримання закону соціальним мережам і месенджерам загрожує штраф 100 тисяч рублів. При цьому, згідно з документом, персональні дані будуть запитуватися тільки в нових користувачів.

Експерти, опитані виданням, пояснили, що в разі ухвалення цього законопроекту існує ризик зловживання особистими даними користувачів з боку самих сервісів і правоохоронних органів.

"Ні Роскомнагляду, ні соцмережам ні до чого такий обсяг даних, якщо вони не планують передавати їх правоохоронним органам або монетизувати через них рекламу", — вважає експерт громадської організації, що займається протидією цензури в інтернеті і пропагандою ідей свободи інформації та саморегуляції інтернет-галузі "Роскомсвободи" Михайло Третяк.

Раніше президент РФ Володимир Путін підписав закон, який дозволить штрафувати власників інформаційних ресурсів за ігнорування попередження про протиправні дії, наприклад, про блокування акаунтів росіян. Такі санкції загрожують Twitter, Facebook і YouTube та іншим сервісам. Штраф становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для посадових осіб — від 200 до 400 тис. рублів, для юросіб — від 600 до 1000 тис. рублів, при повторному порушенні сума збільшується.