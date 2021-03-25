Байден назвал Путина и Си Цзиньпиня автократами (видео)

При этом, президент США заявил, что считает китайского лидера очень умным человеком.

Президент США Джо Байден во время своей пресс-конференции сравнил президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпинем, назвав обоих автократами.

"Он один из таких, как Путин, которые думают, что будущее мира – это авторитарность, и что демократия не может функционировать в этом сложном мире. Он совершенно не демократически настроенный человек, но он очень умный", – сказал Байден о Си Цзиньпине.

При этом Байден отметил, что Соединенные Штаты не стремятся к конфронтации с Китаем из-за серьезных разногласий, но будут настаивать на том, чтобы Китай "играл по международным правилам".

"Посмотрите, Россия больше не говорит о коммунизме. Они говорят об автократии. О том, что решения может и должен принимать один человек – руководитель страны. Мы должны доказать, что демократия работает", – резюмировал Байден.

Автократ – лицо, обладающее неограниченной властью. Автократия – одна из форм правления, основанная на неограниченном контроле власти одним лицом или же советом, наподобие однопартийного парламента или президентской республики.

Напомним, во время пресс-конференции 78-летний Джо Байден также заявил, что собирается на второй президентский срок. Также он поставил новую цель – провести 200 миллионов прививок против COVID-19 за первые 100 дней своего пребывания в Белом доме.