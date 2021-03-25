Байден назвав Путіна і Сі Цзіньпіна автократами (відео)

При цьому президент США заявив, що вважає китайського лідера дуже розумною людиною.

Президент США Джо Байден під час своєї пресконференції порівняв президента Росії Володимира Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном, назвавши обох автократами.

"Він один з таких, як Путін, які думають, що майбутнє світу — це авторитарність, і що демократія не може функціонувати в цьому складному світі. Він абсолютно не демократично налаштована людина, але він дуже розумний", — сказав Байден про Сі Цзіньпіна.

При цьому Байден зазначив, що Сполучені Штати не прагнуть до конфронтації з Китаєм через серйозні розбіжності, але наполягатимуть на тому, щоб Китай "грав за міжнародними правилами".

"Подивіться, Росія більше не говорить про комунізм. Вони говорять про автократію. Про те, що рішення може і повинна приймати одна людина — керівник країни. Ми повинні довести, що демократія працює", — резюмував Байден.

Автократ — особа, яка має необмежену владу. Автократія — одна з форм правління, заснована на необмеженій контролем влади однією особою або ж радою, на зразок однопартійного парламенту або президентської республіки.

Нагадаємо: під час пресконференції 78-річний Джо Байден також заявив, що збирається на другий президентський термін. Також він поставив нову мету — провести 200 мільйонів щеплень проти COVID-19 за перші 100 днів свого перебування в Білому домі.