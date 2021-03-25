Байден объявил, что собирается на второй срок

78-летний президент США хочет побороться за пост главы Белого дома в 2024 году в тандеме с Камалой Харрис.

Президент США Джо Байден, которому сейчас 78 лет, заявил, что собирается на второй срок. Об этом он объявил во время пресс-конференции, сообщает CNN.

"Да, мой план состоит в том, чтобы баллотироваться на второй срок", — сказал Байден.

На вопрос, кто будет его соратником, Байден сказал, что, по его ожиданиям, это будет вице-президент Камала Харрис: "Она отлично справляется. Она отличный партнер".

Байден также ответил журналистам, что не заглядывает так далеко в будущее. Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году.

Напомним, президент США Джо Байден как минимум трижды споткнулся и упал во время подъема на президентский борт. Пользователи социальных сетей с юмором отнеслись к падению на трапе президента США. Некоторые увидели в "неудаче" американского лидера след его соперника на прошедших выборах, 45-го президента страны Дональда Трампа. Последний якобы намеренно, играя в гольф, запустил мяч прямо Байдену в голову, причем трижды.

Кеурьезы с американским лидером случаются нередко. Так, 9 марта президент США забыл фамилию министра обороны страны и как называется Пентагон.