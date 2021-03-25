Байден оголосив, що збирається на другий термін

78-річний президент США хоче поборотися за пост голови Білого дому у 2024 році в тандемі з Камалою Гарріс.

Президент США Джо Байден, якому зараз 78 років, заявив, що збирається на другий термін. Про це він оголосив під час пресконференції, повідомляє CNN.

"Так, мій план полягає в тому, щоб балотуватися на другий термін", — сказав Байден.

На запитання, хто буде його соратником, Байден сказав, що, за його очікуванням, це буде віце-президент Камала Гарріс: "Вона відмінно справляється. Вона відмінний партнер".

Байден також відповів журналістам, що не заглядає так далеко в майбутнє. Наступні вибори президента США повинні пройти у 2024 році.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден, як мінімум, тричі спіткнувся і впав під час підйому на президентський борт. Користувачі соціальних мереж з гумором поставилися до падіння на трапі президента США. Деякі побачили в "невдачі" американського лідера слід його суперника на минулих виборах, 45-го президента країни Дональда Трампа. Останній нібито навмисно, граючи в гольф, запустив м'яч прямо Байдену в голову, причому тричі.

Курйози з американським лідером трапляються нерідко. Так, 9 березня президент США забув прізвище міністра оборони країни і як називається Пентагон.