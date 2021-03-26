В Египте назвали вероятную причину столкновения двух поездов (видео)

В результате аварии, по меньшей мере, погибли 32 человека. Еще 108 получили травмы.

Египетские железные дороги назвали вероятную причину аварии, при которой погибли, по меньшей мере, 32 человека. Об этом сообщает Elnashra.

Сказано, что происшествие произошло из-за того, что кто-то в вагоне одного из поездов сорвал стоп-кран. Он резко затормозил, и в него врезался поезд, шедший позади.

Количество пострадавших в результате аварии возросло до 108. Министерство здравоохранения увеличило количество машин скорой помощи до 74, чтобы доставить пострадавших в больницы, добавив, что все больницы в Сохаге имеют достаточный запас пакетов с кровью, передает Egypt Today.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и пять министров направились в больницы, чтобы навестить раненых, приказав правительству срочно оказать им медицинское обслуживание. Официальный представитель кабинета министров Египта Надер Саад заявил, что правительство окажет срочную помощь родственникам жертв столкновения поездов в Сохаге.

Напомним, в центральной части Египта, к северу от города Сохаг столкнулись два пассажирских поезда. Поезда столкнулись на не очень высокой скорости, но все равно два вагона были разрушены, а третий перевернулся.

В Египте одна из старейших и крупнейших железнодорожных сетей в регионе, и аварии, приводящие к человеческим жертвам, там нередки. Считается, что более 1,4 млн пассажиров ежедневно путешествуют по железной дороге.