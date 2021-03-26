В Єгипті назвали ймовірну причину зіткнення двох поїздів (відео)

Унаслідок аварії, щонайменше, загинули 32 людини. Ще 108 отримали травми.

Єгипетські залізні дороги назвали ймовірну причину аварії, в якій загинули, щонайменше, 32 людини. Про це повідомляє Elnashra.

Сказано, що пригода сталася через те, що хтось у вагоні одного з потягів зірвав стоп-кран. Він різко загальмував, і в нього врізався потяг, що йшов позаду.

Кількість постраждалих унаслідок аварії зросла до 108. Міністерство охорони здоров'я збільшило кількість машин швидкої допомоги до 74, щоб доставити постраждалих у лікарні, додавши, що всі лікарні в Сохаг мають достатній запас пакетів із кров'ю, передає Egypt Today.

Прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі й п'ять міністрів попрямували в лікарні, щоб відвідати поранених, наказавши уряду терміново надати їм медичне обслуговування. Офіційний представник кабінету міністрів Єгипту Надер Саад заявив, що уряд надасть термінову допомогу родичам жертв зіткнення поїздів у Сохаг.

Нагадаємо, у центральній частині Єгипту, на північ від міста Сохаг зіткнулися два пасажирські потяги. Потяги зіткнулися на не дуже високій швидкості, але все одно два вагони були зруйновані, а третій перекинувся.

В Єгипті одна з найстаріших і найбільших залізничних мереж у регіоні, й аварії, що призводять до людських жертв, там нерідкі. Вважається, що понад 1,4 млн пасажирів щодня подорожують залізницею.