Трансгендерная женщина впервые в истории США заняла федеральную должность

Назначение Рейчел Левин на пост помощника министра здравоохранения было с энтузиазмом воспринято ЛГБТ сообществом США.

Сенат США впервые в истории утвердил трансгендерную женщину на федеральную должность. Бывшая глава департамента здравоохранения штата Пенсильвания Рэйчел Левин займет пост помощника министра здравоохранения и социальных служб США.

Об этом сообщает NBC News.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер назвал одобрение конгрессменами кандидатуры Левин одним из "исторических достижений" администрации президента Джо Байдена.

"Администрация Байдена принесла много исторических новшеств, в том числе впервые назначив на государственную должность открытого гея. Утверждение кандидатуры Рэйчел Левин представляет собой еще одну важную веху для американского ЛГБТ-сообщества", – сказал Шумер.

Анонсируя это назначение в январе, президент США Джо Байден охарактеризовал Левин как высококвалифицированного специалиста.

"Рэйчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, чтобы помочь людям преодолеть пандемию – независимо от их почтового индекса, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности, и удовлетворить потребности общественного здравоохранения нашей страны в этой критической ситуации", – сказал Байден.

Назначение Левин на федеральную должность было с энтузиазмом воспринято активистами ЛГБТ.

"Транс люди – это лидеры, новаторы и творцы перемен, и мы заслуживаем места за каждым столом", – написали в Twitter представители ЛГБТ сообщества США.

Рэйчел Левин – выпускница Гарварда и Медицинской школы Университета Тулейна. Она является автором многих публикаций по вопросам здравоохранения, применения медицинской марихуаны и подростковой медицины.

Напомним, ранее Сенат США утвердил открытого гея, 39-летнего политика Пита Буттиджича в должности министра транспорта Соединенных Штатов. А до этого жители штата Колорадо избрали своим губернатором демократа Джареда Полиса, который является открытым гомосексуалом.