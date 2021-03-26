Трансгендерна жінка вперше в історії США зайняла федеральну посаду

Призначення Рейчел Левін на пост помічника міністра охорони здоров'я було з ентузіазмом сприйняте ЛГБТ-спільнотою США.

Сенат США вперше в історії затвердив трансгендерну жінку на федеральну посаду. Колишня голова департаменту охорони здоров'я штату Пенсільванія Рейчел Левін займе пост помічника міністра охорони здоров'я та соціальних служб США.

Про це повідомляє NBC News.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер назвав схвалення конгресменами кандидатури Левін одним з "історичних досягнень" адміністрації президента Джо Байдена.

"Адміністрація Байдена принесла багато історичних нововведень, зокрема вперше призначивши на державну посаду відкритого гея. Затвердження кандидатури Рейчел Левін є ще однією важливою віхою для американської ЛГБТ-спільноти", — сказав Шумер.

Анонсуючи це призначення в січні, президент США Джо Байден охарактеризував Левін як висококваліфікованого фахівця.

"Рейчел Левін забезпечить стійке лідерство і необхідний досвід, щоб допомогти людям подолати пандемію — незалежно від їх поштового індексу, раси, релігії, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності або інвалідності, та задовольнити потреби громадської охорони здоров'я нашої країни в цій критичній ситуації", — сказав Байден .

Призначення Левін на федеральну посаду з ентузіазмом сприйняли активісти ЛГБТ.

"Транс люди — це лідери, новатори і творці змін, і ми заслуговуємо місця за кожним столом", — написали у Twitter представники ЛГБТ-спільноти США.

Рейчел Левін — випускниця Гарварду і Медичної школи Університету Тулейна. Вона є автором багатьох публікацій з питань охорони здоров'я, застосування медичної марихуани та підліткової медицини.

Нагадаємо, раніше Сенат США затвердив відкритого гея, 39-річного політика Піта Буттіджеча на посаду міністра транспорту Сполучених Штатів. А до цього жителі штату Колорадо обрали своїм губернатором демократа Джареда Поліса, який є відкритим гомосексуалом.