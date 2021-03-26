Путин "подумает" над тем, чтобы стать блогером (видео)

Президент РФ отметил, что необходимо "возглавлять" развивающиеся технологии, иначе можно "остаться на обочине" и утратить возможность "воздействовать" на других.

26 марта во время заседания набсовета некоммерческой организации "Россия — страна возможностей" учитель Андрей Федотов из Белгорода заявил президенту РФ Владимиру Путину, что тот мог бы стать "отличным блогером" и предложил подумать над этим. В ответ на это глава России заявил, что обдумает эту идею. Об этом сообщает ТАСС.

"Спасибо большое, я подумаю над этим, действительно", — сказал Путин.

Также учитель Федотов поведал о своем опыте написания блогов и призвал своих коллег по цеху "не закрывать глаза на медиасферу", отметив, что это поспособствует им раскрывать свой потенциал и оставаться на одной "волне" с детьми.

Путин поддержал эти слова, подчеркнув, что "если что-то нельзя предотвратить — стоит это возглавить".

"А предотвратить это невозможно, эта сфера развивается и будет развиваться дальше, приобретать новые возможности, в том числе — искусственного интеллекта. Развивающееся течение лучше возглавить. Иначе, действительно, останешься на обочине и не сможешь реализовать не только себя, не сможешь реализовать свою главную функцию — должным образом воздействовать на ребят, на школьников", — сказал президент РФ.

Также он подчеркнул, что медийная составляющая на текущий момент приобрела весьма важное значение в воспитании и передачи знаний, потому ее необходимо использовать.

Стоит отметить, на сегодняшний день у Путина нет публичных аккаунтов в соцсетях. В 2018 году его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что у президента РФ якобы нет телефона, а информацию ему доносят его подчиненные, в том числе — в папках с бумажными дайджестами и распечатками.

Напомним, недавно Госдума РФ приняла закон, который позволит Путину баллотироваться еще на два президентских срока.