Госдума приняла закон, позволяющий Путину претендовать еще на два президентских срока

За соответствующие поправки к российской конституции проголосовало большинство депутатов

В среду, 24 марта Госдума РФ приняла законопроект, дающий право действующему российскому президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Как информирует ТАСС, согласно новому положению российской конституции, ограничение числа сроков, в течение которых один и тот же человек может занимать пост российского президента, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков.

То есть, Путин сможет занимать должность президента РФ еще два срока.

Документом установлено также, что президентом России может быть избран гражданин РФ, которому не менее 35 лет, постоянно проживавший в России не менее 25 лет, и не имеющий ни сейчас, ни в прошлом гражданства или вида на жительство другой страны.

Также инициатива уточняет нормы законодательства о выборах депутатов Госдумы РФ, запрещая гражданам, которых осудили к лишению свободы за преступления средней тяжести, баллотироваться и быть избранными депутатами Думы в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Напомним, референдум относительно новых поправок в Конституцию, позволяющих Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки и участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году, стартовал 25 июня и закончился 1 июля 2020 года. "За" поправки к Конституции РФ проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

Одна из поправок к Конституции России, предложенных Владимиром Путиным, предусматривала упоминание Бога. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Есть поправка, которая говорит о нашей идентичности, поправки, которые закрепляют наши традиции, культуру, историю. Здесь если говорить о перечне, он достаточно широкий", – заявил он.

Историк Павел Пучков на страницах Фокуса подвел парадоксальные итоги победного для Кремля "обнуления Путина".