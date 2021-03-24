Держдума ухвалила закон, що дозволяє Путіну претендувати ще на два президентські терміни

За відповідні поправки до російської конституції проголосувала більшість депутатів

У середу, 24 березня, Держдума РФ ухвалила законопроект, що дає право чинному російському президенту Володимиру Путіну знову балотуватися на пост голови держави.

Як інформує ТАСС, згідно з новим положенням російської конституції, обмеження числа термінів, протягом яких одна і та ж людина може займати пост російського президента, застосовується до чинного голови держави без урахування його колишніх президентських термінів.

Тобто Путін зможе займати посаду президента РФ ще два терміни.

Документом встановлено також, що президентом Росії може бути обраний громадянин РФ, якому не менше 35 років, який постійно проживав у Росії не менше 25 років і не має ні зараз, ні в минулому громадянства або дозволу на проживання в іншій країні.

Також ініціатива уточнює норми законодавства про вибори депутатів Держдуми РФ, забороняючи громадянам, яких засудили до позбавлення волі за злочини середньої тяжкості, балотуватися і бути обраними депутатами Думи протягом п'яти років з дня зняття чи погашення судимості.

Нагадаємо, що референдум щодо нових поправок до Конституції, що дозволяють Володимиру Путіну обнулити свої президентські терміни і брати участь у наступних виборах голови держави у 2024 році, стартував 25 червня і закінчився 1 липня 2020 року. "За" поправки до Конституції РФ проголосували 77,92% росіян, проти — 21,27%. Загальна явка, за останніми даними, становила 65%.

Одна з поправок до Конституції Росії, запропонованих Володимиром Путіним, передбачала згадку про Бога. Про це заявив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

"Є поправка, яка говорить про нашу ідентичність, поправки, які закріплюють наші традиції, культуру, історію. Тут якщо говорити про перелік, він досить широкий", — заявив він.

Історик Павло Пучков на сторінках Фокусу підбив парадоксальні підсумки переможного для Кремля "обнулення Путіна".