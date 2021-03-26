Путін "подумає" над тим, щоб стати блогером (відео)

Президент РФ зазначив, що необхідно "очолювати" технології, які розвиваються, інакше можна "залишитися на узбіччі" і втратити можливість "впливати" на інших.

26 березня під час засідання наглядової ради некомерційної організації "Росія — країна можливостей" учитель Андрій Федотов з Бєлгорода заявив президенту РФ Володимиру Путіну, що той міг би стати "чудовим блогером" і запропонував подумати над цим. У відповідь на це голова Росії заявив, що обміркує цю ідею. Про це повідомляє ТАСС.

"Велике дякую, я подумаю над цим, справді", — сказав Путін.

Також учитель Федотов розповів про свій досвід написання блогів і закликав своїх колег по цеху "не закривати очі на медіасферу", зазначивши, що це посприяє їм розкривати свій потенціал і залишатися на одній "хвилі" з дітьми.

Путін підтримав ці слова, підкресливши, що "якщо чомусь не можна запобігти — варто це очолити".

"А запобігти цьому неможливо, ця сфера розвивається і розвиватиметься далі, здобувати нові можливості, зокрема — штучного інтелекту. Течію, що розвивається, краще очолити. Інакше, дійсно, залишишся на узбіччі і не зможеш реалізувати не тільки себе, не зможеш реалізувати свою головну функцію — належним чином впливати на дітей, на школярів", — сказав президент РФ.

Також він підкреслив, що медійна складова зараз має вельми важливе значення у вихованні та передачі знань, тому її необхідно використовувати.

Варто зазначити, на сьогодні у Путіна немає публічних акаунтів у соцмережах. У 2018 році його прес-секретар Дмитро Пєсков розповідав, що у президента РФ нібито немає телефону, а інформацію йому доносять його підлеглі, зокрема — в папках з паперовими дайджестами і роздруківками.

Нагадаємо, нещодавно Держдума РФ прийняла закон, який дозволить Путіну балотуватися ще на два президентські терміни.