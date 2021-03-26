Лето увеличится до 6 месяцев, если не бороться с глобальным потеплением, – ученые

Исследователи предполагают, что при наихудшем сценарии зима к 2100 году уменьшится до менее чем двух месяцев.

Если не приложить никаких усилий для борьбы с изменениями климата, лето к 2100 году может увеличиться почти до 6 месяцев. К такому выводу пришли китайские исследователи, отчет которых опубликован на Geophysical Research Letters.

Ученые использовали данные о температуре для отслеживания сезонных изменений в Северном полушарии между 1952 и 2011 годами. Они определили начало зимы как начало самых холодных 25% температур, а лето – как начало самых жарких 25% температур.

Исследователи выяснили, что зима в среднем уменьшилась с 76 до 73 дней, весна сократилась со 124 до 115 дней, а осень – с 87 до 82 дней. Однако лето за этот же период выросло с 78 до 95 дней (то есть на 17 суток).

Ученые попытались спрогнозировать то, как при различных вариантах изменения климата будет развиваться ситуация. Худший сценарий предполагает сокращение зимы до менее чем двух месяцев в году, в то время как продолжительность лета увеличится до полугода.

Это, считают исследователи, способно навредить окружающей среде и сельскому хозяйству, вызвать рассинхронизацию жизненных циклов и миграций видов, а также привести к засухам и сильным пожарам. Помимо этого, столь длинное лето может навредить и людям, в частности увеличить число смертей из-за теплового стресса, недоедания и малярии, возможно также увеличение сезонных аллергий на пыльцу.

Однако прогноз наихудшего случая не является неизбежным, говорят исследователи. Если люди будут продолжать бороться с изменениями климата и сокращать выбросы углерода, лето, вероятно, не будет длиться так долго. Но даже если текущие темпы потепления не увеличатся, смена сезонов в будущем все равно будет усугубляться, пишут исследователи. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, уже изменило Землю.

Напомним, что серия засух в Европе с 2014 года признана самой сильной и экстремальной за более чем 2 тыс. лет. Группа ученых проанализировала 27000 годичных колец 147 дубов. Предыдущие реконструкции климата на основе годичных колец использовали ширину и плотность древесины для определения температуры. В новом же исследовании использовалось измерение изотопов углерода и кислорода, чтобы увидеть, сколько воды поглощали деревья. Результаты подтвердили, что частота недавних засух в Европе была беспрецедентной даже по сравнению с такими серьезными явлениями, как засуха эпохи Возрождения в начале 16 века.

Помимо этого, новое исследование показало, что влияние бассейна Амазонки может усугубить изменение климата. Из-за пожаров, засухи и вырубки деревьев лес выделяет больше парниковых газов, которые больше не могут удерживать растения и почва. По словам ученых, Амазонка скорее нагревает атмосферу, чем охлаждает ее. Группа из 30 исследователей утверждает, что этот эффект будет лишь усиливаться.