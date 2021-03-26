H&M удаляют из интернета и приложений по электронным продажам в Китае

Причиной такого решения называют отказ компании от покупки хлопка из Синьцзяна, где, по мнению Запада, принуждают к труду уйгуров.

Бренды одежды H&M и Nike подверглись бойкоту со стороны китайского государства и общественности из-за отказа тех использовать хлопок из Синцзян-Уйгурского автономного района. Об этом сообщает BBC.

Примечательно, что заявления от этих компаний прозвучали еще в 2020 году, однако вспомнили о них только сегодня. Изначально на заявления отреагировала коммунистическая лига молодежи – местные соцсети были заполнены ее представителями критикой в адрес брендов, а позже к процессу присоединились государственные СМИ. Медийные персоны начали заявлять о разрыве связи с брендами, а несколько платформ электронных продаж и вовсе удалили со своих сайтов продукцию H&M – в частности, как сообщает The Wall Street Journal, речь, в частности идет о приложении такси Didi – в магазины даже нельзя вызвать такси.

В свою очередь, картографические приложения, включая Baidu Maps, которая управляется крупнейшей поисковой системой Китая, не дает результатов при поиске H&M, как если бы компании по производству одежды не существовало, несмотря на то, что у нее более 400 магазинов в стране.

Журналисты отмечают, что критика в адрес брендов наблюдается после того, как европейские страны ввели против КНР новые санкции, поскольку Китай, по их мнению, нарушает права уйгуров, заставляя их заниматься тяжелым физическим трудом на обширных хлопковых плантациях, где производится пятая часть этого товара в мире.

Помимо обширной сети лагерей, в которых, по данным международного сообщества, содержатся свыше миллиона человек, получены документальные подтверждения того, что и других представителей нацменьшинств силой склоняют к работе на текстильных фабриках.

В Министерстве иностранных дел Китая говорят, что обвинения ничем не обоснованы, а их цель – нанести вред интересам Китая.

"Что касается "принудительного труда", то обвинения, выдвинутые США и другими западными странами против Синьцзяна, полностью основаны на лжи. Эта ложь была сперва спровоцирована несколькими так называемыми учеными и СМИ, а затем некоторые антикитайские силы начали спекуляции против Китая", – добавила она и продемонстрировала фото на которых в Синьцзяне происходит автоматизированный сбор хлопка", – заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Она также продемонстрировала фотографии, на которых якобы темнокожие американцы вынуждены собирать урожай на хлопковых полях.

"То, что делают эти компании, – их собственное мнение, но я думаю, что китайцы могут свободно выражать свои взгляды и чувства", – добавила представительница МИД КНР.

Напомним, ранее ЕС впервые за 30 лет ввел санкции против Китая. Они коснулись четырех китайских чиновников, партийных функционеров и силовиков из провинции Синьцзян, а также отдела безопасности Синьцзянского производственно-строительного корпуса. Их считают ответственными за серьезные нарушения прав уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств.

Напомним, власти Китая проводят планомерную политику по изменению этнического состава населения Синьцзян-Уйгурского автономного района путем снижения численности коренного населения. Об этом сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на данные специального доклада по ситуации в регионе.

В октябре 2018 года Китай впервые легализовал так называемые перевоспитательные центры, которые официально называются "Центрами профессионального обучения" уйгуров. Они должны следить за соблюдением антиэкстремистских законов и работать с людьми, которые подвергаются влиянию запрещенных идей.

Президент Трамп подписал закон о санкциях из-за нарушения прав уйгуров в Китае. Закон предусматривает два вида ограничений − заморозку активов и визовые ограничения.