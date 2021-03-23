ЕС впервые за 30 лет ввел санкции против Китая

Санкции за нарушение прав человека введены согласовано ЕС, США, Канадой и Великобританией.

Евросоюз 22 марта ввел санкции против четырех китайских чиновников, партийных функционеров и силовиков из провинции Синьцзян, а также отдела безопасности Синьцзянского производственно-строительного корпуса. Их считают ответственными за серьезные нарушения прав уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств.

Предыдущие серьезные санкции в отношении Китая Евросоюз вводил в 1989 году, запретив торговлю оружием за подавление протестов студентов на площади Тяньаньмэнь. Хотя ряд мер, принятых тогда, были позже пересмотрены и приостановлены, эмбарго остается в силе и сегодня.

Международное сообщество считает, что в Синьцзяне имеют место систематические серьезные нарушения, такие как массовые произвольные задержания, пытки и принудительная политическая обработка.

На решение о европейских санкциях Пекин отреагировал в считанные часы. По мнению МИД Китая, это решение ЕС "основывается на вранье и дезинформации", а также является "грубым вмешательством во внутренние дела Китая". В ответ КНР ввела санкции против десяти физических лиц и четырех организаций из ЕС. Речь идет, в частности, о пяти евродепутатах.

"Этим лицам и их семьям запрещен въезд в материковый Китай, в Гонконг и Макао. Им, а также компаниям и организациям, связанным с ними, запрещено вести дела с Китаем", – заявил МИД КНР.

Главный дипломат ЕС Хосеп Боррелл назвал решение Китая "достойным сожаления и неприемлемым", заявив, что оно не отвечает "законной озабоченности" блока по поводу прав человека. Боррелл призвал Пекин к диалогу, а не к конфронтации.

Санкции ЕС в отношении Китая стали частью широкого пакета санкций, введенных за нарушение прав человека. Под них попали физлица и организации в Китае, Северной Корее, Ливии, России, Мьянме, Южном Судане и Эритрее.

Новый набор санкций ЕС является частью скоординированной стратегии с Великобританией, США и Канадой. После объявления о санкциях ЕС в Лондоне и Оттаве сообщили о введении санкций против тех же лиц и организаций в Китае

Напомним, власти Китая проводят планомерную политику по изменению этнического состава населения Синьцзян-Уйгурского автономного района путем снижения численности коренного населения. Об этом сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на данные специального доклада по ситуации в регионе.

В октябре 2018 года Китай впервые легализовал так называемые перевоспитательные центры, которые официально называются "Центрами профессионального обучения" уйгуров. Они должны следить за соблюдением антиэкстремистских законов и работать с людьми, которые подвергаются влиянию запрещенных идей.

Президент Трамп подписал закон о санкциях из-за нарушения прав уйгуров в Китае. Закон предусматривает два вида ограничений − заморозку активов и визовые ограничения.