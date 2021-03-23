ЄС вперше за 30 років ввів санкції проти Китаю
Санкції за порушення прав людини введені узгоджено ЄС, США, Канадою та Великобританією.
Євросоюз 22 березня ввів санкції проти чотирьох китайських чиновників, партійних функціонерів і силовиків із провінції Сіньцзян, а також відділу безпеки Сіньцзянського виробничо-будівельного корпусу. Їх вважають відповідальними за серйозні порушення прав уйгурів і представників інших мусульманських меншин.
Попередні серйозні санкції проти Китаю Євросоюз вводив у 1989 році, заборонивши торгівлю зброєю за придушення протестів студентів на площі Тяньаньмень. Хоча низка заходів, ухвалених тоді, були пізніше переглянуті та припинені, ембарго залишається чинним і сьогодні.
Міжнародне співтовариство вважає, що в Сіньцзяні є систематичні серйозні порушення, такі як масові довільні затримання, тортури і примусова політична обробка.
На рішення про європейські санкції Пекін відреагував за лічені години. На думку МЗС Китаю, це рішення ЄС "ґрунтується на брехні та дезінформації", а також є "грубим втручанням у внутрішні справи Китаю". У відповідь КНР ввела санкції проти десяти фізичних осіб і чотирьох організацій з ЄС. Йдеться, зокрема, про п'ятьох євродепутатів.
"Цим особам та їхнім родинам заборонений в'їзд у материковий Китай, у Гонконг і Макао. Їм, а також підприємствам і організаціям, пов'язаним із ними, заборонено вести справи з Китаєм", — заявив МЗС КНР.
Головний дипломат ЄС Жосеп Боррелль назвав рішення Китаю "гідним жалю і неприйнятним", заявивши, що воно не відповідає "законній заклопотаності" блоку з приводу прав людини. Боррелль закликав Пекін до діалогу, а не до конфронтації.
Санкції ЄС щодо Китаю стали частиною широкого пакету санкцій, введених за порушення прав людини. Під них потрапили фізособи й організації в Китаї, Північній Кореї, Лівії, Росії, М'янмі, Південному Судані та Еритреї.
Новий набір санкцій ЄС є частиною скоординованої стратегії з Великобританією, США та Канадою. Після оголошення про санкції ЄС у Лондоні й Оттаві повідомили про введення санкцій проти тих же осіб та організацій в Китаї.
Нагадаємо, влада Китаю проводять планомірну політику зі зміни етнічного складу населення Сіньцзян-Уйгурського автономного району шляхом зниження чисельності корінного населення. Про це повідомило Associated Press (AP) із посиланням на дані спеціальної доповіді із ситуації в регіоні.
У жовтні 2018 року Китай вперше легалізував так звані перевиховувальні центри, які офіційно називаються "Центрами професійного навчання" уйгурів. Вони повинні стежити за дотриманням антиекстремістських законів і працювати з людьми, які підпадають під вплив заборонених ідей.
Президент Трамп підписав закон про санкції через порушення прав уйгурів у Китаї. Закон передбачає два види обмежень — заморожування активів і візові обмеження.