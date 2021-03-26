Монахи во Франции экстренно продают более 2,5 тонн накопившегося из-за пандемии сыра

Из-за закрытых ресторанов в стране продажи продукта упали на 50%.

Французский монастырь запустил онлайн-кампанию экстренной продажи сыра, более 2,5 тонн которого накопилось в подвалах в период пандемии.

Об этом сообщает The Guardian.

Католическое аббатство Сито, расположенное в Бургундии, обычно продает сырое молоко и полумягкие сыры только местным ресторанам и посетителям своего магазина. Но во время пандемии падение спроса на продукты привело к тому, что у 19 служителей скопилось четыре тысячи головок сыра, весом 2,8 тонн, и его некуда девать.

"Мы пытались объяснить нашим 75 коровам, что нужно давать меньше молока, но они, похоже, не поняли", – цитирует издание одного из монахов.

Ответственный за маркетинг в монастыре брат Жан-Клод заявил, что продажи упали на 50% из-за закрытых ресторанов в стране.

"Нам нужно очистить наши запасы", – добавил он.

Издание отмечает, что на прошлогоднем международном конкурсе еды и напитков в Лионе сыр монахов выиграл серебряную медаль.

Теперь монахи объединились с интернет-стартапом Divine Box с целью продать как можно больше сыра. Минимальный заказ – два колеса по 23 евро каждое, плюс доставка.

Отметим, Французы придумали, как получать из сыра электричество. В побочный продукт сыра Бофор, сухую обезжиренную сыворотку, добавляют бактерии, чтобы произвести газ, который затем используется для производства электроэнергии.