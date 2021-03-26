Ченці у Франції екстрено продають більше 2,5 тонн сиру, який накопичився через пандемію

Через закриті ресторани в країні продажі продукту впали на 50%.

Французький монастир запустив онлайн-кампанію екстреного продажу сиру, більше 2,5 тонн якого накопичилося у підвалах за період пандемії.

Про це повідомляє The Guardian.

Католицьке абатство Сіто, розташоване в Бургундії, зазвичай продає сире молоко і напівм'які сири тільки місцевим ресторанам і відвідувачам свого магазину. Але під час пандемії падіння попиту на продукти призвело до того, що у 19 служителів накопичилося чотири тисячі головок сиру, вагою 2,8 тонн, і його нікуди дівати.

"Ми намагалися пояснити нашим 75 коровам, що потрібно давати менше молока, але вони, схоже, не зрозуміли", — цитує видання одного з ченців.

Відповідальний за маркетинг в монастирі брат Жан-Клод заявив, що продажі впали на 50% через закриті ресторани в країні.

"Нам потрібно очистити наші запаси", — додав він.

Видання зазначає, що на торішньому міжнародному конкурсі їжі та напоїв у Ліоні сир ченців виграв срібну медаль.

Тепер монахи об'єдналися з інтернет-стартапом Divine Box з метою продати якомога більше сиру. Мінімальне замовлення — два колеса по 23 євро кожна, плюс доставка.

Зазначимо, Французи придумали, як отримувати з сиру електрику. У побічний продукт сиру Бофор, суху знежирену сироватку, додають бактерії, щоб зробити газ, який потім використовується для виробництва електроенергії.