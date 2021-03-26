Евровидение-2021: Беларуси отказали в участии из-за политики

В обеих песнях, которые страна предложила для конкурса, европейский вещатель нашел намек на политику, в результате чего принял отрицательное решение.

Беларусь не будет принимать участия в песенном конкурсе "Евровидение-2021", который состоится в мае этого года в Роттердаме (Нидерланды). Об этом говорится на сайте Европейского вещательного союза.

После того, как 10 марта представители ЕВС обратились в Белтелералиокомпанию с просьбой изменить старую песню "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста"или поменять ее на другую, поскольку в ней был найден политический подтекст, белорусская сторона предложила иную композицию. Случилось это в пятницу, 26 марта, и в этот же день ЕВС нашел и в новой песне политический подтекст.

Что именно это была за песня – не сообщается, в Белтелерадиокомпании ее собирались представить общественности на следующей неделе.

"Поскольку Белтелерадиокомпания не подала заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни "Евровидение" в мае", – говорится в заявлении европейского вещателя.

Напомним, что первой песней, которую Беларусь заявила от группы "Галасы ЗМеста", была песня "Я научу тебя". В ее припеве звучат следующие строки:

"Я научу тебя плясать под дудочку.

Я научу тебя клевать на удочку.

Я научу тебя ходить по струночке.

Ты будешь всем доволен, рад всему".

При этом в описании коллектива на его сайте говорится следующее: "Когда "под соусом" "политической борьбы" пытаются разрушить Страну, которую мы любим и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушными…".

Портал people.onliner.by рассказал, что на отмененное из-за пандемии "Евровидение" в 2020 году должен был ехать дуэт VAL, который стал победителем в национальном отборе.

Однако музыканты во время протестов выступили против Лукашенко, из-за чего в Белтелерадиокомпании решили не везти их на "Евровидение-2021".