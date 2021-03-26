Євробачення-2021: Білорусі відмовили в участі через політику

В обох піснях, які країна запропонувала для конкурсу, європейський мовник знайшов натяк на політику, через що прийняв негативне рішення.

Білорусь не братиме участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2021", який відбудеться у травні цього року в Роттердамі (Нідерланди). Про це йдеться на сайті Європейської мовної спілки.

Після того, як 10 березня представники ЄМС звернулися в Белтелераліокомпанію з проханням змінити стару пісню "Я навчу тебе" групи "Галаси ЗМеста" або змінити її на іншу, оскільки в ній знайшли політичний підтекст, білоруська сторона запропонувала іншу композицію. Сталося це в п'ятницю, 26 березня, і цього ж дня ЄВС знайшов і у новій пісні політичний підтекст.

Що саме це була за пісня — не повідомляється, в Белтелерадіокомпанії її збиралися представити громадськості наступного тижня.

"Оскільки Белтелерадіокомпанія почне акредитувати заявку протягом продовженого терміну, на жаль, Білорусь не братиме участі в 65-му конкурсі пісні "Євробачення" у травні", — йдеться в заяві європейського мовника.

Нагадаємо, що першою піснею, яку Білорусь заявила від групи "Галаси ЗМеста", була пісня "Я навчу тебе". В її приспіві лунають такі рядки:

"Я навчу тебе танцювати під дудочку.

Я навчу тебе клювати на вудку.

Я навчу тебе ходити по струночці.

Ти будеш усім задоволений, радий всьому".

При цьому в описі колективу на його сайті говориться наступне: "Коли "під соусом" "політичної боротьби" намагаються зруйнувати Країну, яку ми любимо і в якій живемо, ми не можемо залишатися байдужими..."

Портал people.onliner.by розповів, що на скасоване через пандемію "Євробачення" у 2020 році повинен був їхати дует VAL, який став переможцем у національному відборі.

Однак музиканти під час протестів виступили проти Лукашенка, через що в Белтелерадіокомпанії вирішили не везти їх на "Євробачення-2021".