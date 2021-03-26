Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату, – СМИ

В администрации президента США заявили, что глава Белого дома якобы намеренно пригласил на переговоры не только международных партнеров, но и противников, учитывая важность проблемы для всего мира.

Президент США Джо Байден включил своих политических противников, президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, в число приглашенных на первые крупные переговоры по климату.

Об этом сообщили Associated Press источники в администрации президента США.

Саммит запланирован на 22-23 апреля и будет проходить в онлайн-формате. Ожидается, что в нем примут участие более 40 мировых лидеров.

По словам представителя администрации, Байден намеренно пригласил на переговоры не только своих международных партнеров, но и противников.

"Это список ключевых игроков, и он означает, что предстоят сложные и важные беседы", – сказал американский чиновник изданию на условиях анонимности.

"Учитывая, насколько важен … этот вопрос для всего мира, мы должны быть готовы говорить об этом, и мы должны быть готовы говорить об этом на высоком уровне", – добавил он.

На данный момент не уточняется, кто еще из глав государств будет присутствовать на мероприятии. В Кремле пока никак не прокомментировали приглашение Байдена.

Напомним, во время своей первой пресс-конференции на посту президента Джо Байден сравнил Путина с китайским лидером Си Цзиньпинем, назвав обоих автократами. Незадолго до этого, в интервью телеканалу ABC News Байден назвал российского лидера "убийцей", который "должен заплатить за вмешательство в выборы США".