Байден запросив Путіна і Сі Цзіньпіна на саміт з питань клімату, — ЗМІ

В адміністрації президента США заявили, що голова Білого дому нібито навмисно запросив на переговори не тільки міжнародних партнерів, а й противників, з огляду на важливість проблеми для всього світу.

Президент США Джо Байден включив своїх політичних супротивників, президента Росії Володимира Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, в число запрошених на перші великі переговори щодо клімату.

Про це повідомили Associated Press джерела в адміністрації президента США.

Саміт запланований на 22-23 квітня і відбудеться в онлайн-форматі. Очікується, що в ньому візьмуть участь понад 40 світових лідерів.

За словами представника адміністрації, Байден навмисно запросив на переговори не тільки своїх міжнародних партнерів, а й противників.

"Це список ключових гравців, і він означає, що чекають складні та важливі бесіди", — сказав американський чиновник виданню на умовах анонімності.

"З огляду на те, наскільки важливе... це питання для всього світу, ми повинні бути готові говорити про це, і ми повинні бути готові говорити про це на високому рівні", — додав він.

Зараз не уточнюється, хто ще з голів держав буде присутній на заході. У Кремлі поки ніяк не прокоментували запрошення Байдена.

Нагадаємо, під час своєї першої прес-конференції на посаді президента Джо Байден порівняв Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном, назвавши обох автократами. Незадовго до цього, в інтерв'ю телеканалу ABC News Байден назвав російського лідера "вбивцею", який "повинен заплатити за втручання у вибори США".