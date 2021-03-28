Пейзажи как на Марсе. Пекин накрыла песчаная буря (видео)

Власти просят жителей не выходить из дома, а люди на улицах вынуждены прикрывать глаза от потока песка, бьющего в лицо.

Столица Китая в воскресенье, 28 марта, была окутана густым пылевым облаком, несущим высокое количество опасных песчаных частиц. Об этом сообщает Reuters.

Это уже вторая песчаная буря за две недели, которая накрывает город из-за ветров из Монголии и северо-западного Китая.

В городе ухудшилась видимость, а крыши некоторых небоскребов не видны из-за песчаной бури. Пешеходы вынуждены закрывать глаза во время порывов ветра, иначе глаза забьет песком.

"Сегодня все очень серьезно. Каждый месяц бывает один или два таких дня", – рассказал агентству 39-летний г-н Фань, житель Пекина.

Согласно официальному индексу качества воздуха, воздух китайской столицы загрязнен частицами PM10 и PM2,5.

Частицы PM2,5 особенно вредны, потому что они очень маленькие и могут попадать в кровоток, в то время как PM10 — более крупные частицы, которые могут попасть в легкие.

По данным метеорологического управления страны, причиной песчаных бурь стала относительно высокая температура этой весной и уменьшение количества дождей, что привело к появлению больших площадей голой земли. Это и обеспечило благоприятные условия для образования потоков воздуха, несущих песок.

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По данным метеорологического бюро, в апреле Пекин может столкнуться с новыми песчаными бурями из-за неблагоприятной погоды.

Ранее Пекин накрывала мощная песчаная буря, из-за которой небо мегаполиса окрасилось в оранжевый цвет.

В сентябре прошлого года песчаная буря накрыла Турцию, в результате чего в больницу обратились шесть человек. Тяжелые тучи пыли, пришедшие, скорее всего, из пустынь Саудовской Аравии, мешали видимости и спровоцировали значительные задержки движения в Анкаре. Песчаная буря в течение получаса затянула слоем песка и пыли видимость в радиусе километра.

А в апреле 2020 года из-за пылевой бури произошло ДТП на 55-м километре автодороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Из-за плохой видимости столкнулись шесть автомобилей: четыре грузовых и два легковых. Авария заблокировала движение в обе стороны, объезд организовали через село Загальцы Бородянского района.