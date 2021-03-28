Пейзажі як на Марсі. Пекін накрила піщана буря (відео)

Влада просить жителів не виходити з дому, а люди на вулицях змушені прикривати очі від потоку піску, що б'є в обличчя.

Столиця Китаю в неділю, 28 березня, була оповита густою хмарою пилу, що несе високу кількість небезпечних піщаних частинок. Про це повідомляє Reuters.

Це вже друга піщана буря за два тижні, яка накриває місто через вітри з Монголії і північно-західного Китаю.

У місті погіршилася видимість, а дахи деяких хмарочосів не видно через піщану бурю. Пішоходи змушені закривати очі під час поривів вітру, інакше очі забʼє піском.

"Сьогодні все дуже серйозно. Щомісяця буває один або два таких дня", — розповів агентству 39-річний пан Фань, житель Пекіна.

Згідно з офіційним індексом якості повітря, повітря китайської столиці забруднене частками PM10 і PM2,5.

Частинки PM2,5 особливо шкідливі, тому що вони дуже маленькі і можуть потрапляти в кровотік, в той час як PM10 — більші, і можуть потрапити в легені.

За даними метеорологічного управління країни, причиною піщаних бур стала відносно висока температура цієї весни і зменшення кількості дощів, що призвело до появи великих площ голої землі. Це і забезпечило сприятливі умови для утворення потоків повітря, які несуть пісок.

[ + – ] Піщана буря — відео

За даними метеорологічного бюро, в квітні Пекін може зіткнутися з новими піщаними бурями через несприятливу погоду.

Раніше Пекін накривала потужна піщана буря, через яку небо мегаполісу забарвилося в помаранчевий колір.

У вересні минулого року піщана буря накрила Туреччину, в результаті чого в лікарню звернулися шестеро людей. Важкі хмари пилу, що прийшли, швидше за все, з пустель Саудівської Аравії, заважали видимості і спровокували значні затримки руху в Анкарі. Піщана буря протягом півгодини затягла шаром піску і пилу видимість в радіусі кілометра.

А в квітні 2020 року через пилову бурю сталося ДТП на 55-му кілометрі автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин. Через погану видимість зіткнулися шість автомобілів: чотири вантажних і два легкових. Аварія заблокувала рух в обидві сторони, обʼїзд організували через село Загальці Бородянського району.