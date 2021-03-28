"Наташ, мы все уронили": автор популярного мема про котов защищает его торговым знаком

Владелец интернет-паблика "Котизм" возмутилась, что ее крылатые фразы используют в коммерческих целях.

Россиянка Дарья Бородулина решила зарегистрировать торговый знак, чтобы защитить права на свой мем "Наташа, мы все уронили". Она прокомментировала свое решение порталу "Открытые медиа".

22 марта 2021 года Федеральный институт промышленной собственности РФ принял соответствующую заявку, автор мема хочет получить регистрацию по семи категориям Международной классификации товаров и услуг. В будущем Дарья Бородулина сможет размещать фото и фразы на одежде, зоотоварах, канцелярии, товарах для образования, спорта и рекламы. В частности, изображения со фразами: "Наташ, ты спишь" и "Наташ, вставай, мы там все уронили".

Как призналась блогерша, она приняла решение по совету юриста, когда заметила, что ее изображение начали использовать в коммерческих целях. Поначалу она лояльно относилась к публикации мемов в социальных сетях, однако недавно за мемы взялись крупные компании.

[ + – ] Оригинальный мем с Наташей Фото: twizz

"Я не обратила бы внимания, если это было единожды-дважды, но мем был использован такими крупными компаниями как МТС, Альфа-Банк, ЭКСМО, Вискас (они единственные, кто обращался за официальным согласием на использование, без роялти, согласие я дала)", — поделилась Бородулина.

[ + – ] Вторая версия мема с котами от Бородулиной Фото: twizz

Мем о котах и их хозяйке Наташе впервые появился в конце 2019 года в паблике "Котизм", который и ведет Дарья. Уже в 2020 году он стал очень популярным на фоне пандемии, поправок в Конституцию РФ и падении курса рубля. Мем получил множество вариаций и применений не только с животными, но и с людьми.

[ + – ] Мем из паблика "Котизм" Фото: Котизм / Фейсбук

[ + – ] Мем с Владимиром Зеленским и украинскими политиками Фото: twizz

Ранее ученые обнаружили в Великобритании один из первых мемов в истории человечества, датируемый 1200-1350 гг. н.э. Археологи раскопали фигурку, изображенного, как будто он выходит из раковины улитки на спине козы. Артефакт могли носить на ремне или носить в виде броши. Как заявили историки, в те времена воины считали улиток символом трусости. Образ рыцаря, который молится и выходит из раковины, установленной на козле, может быть юмористической отсылкой на неблагородное поведение противников в бою.