"Наташ, ми все звалили": автор популярного мема про котів захищає його торговим знаком

Власник інтернет-паблік "Котизм" обурилася, що її крилаті фрази використовують в комерційних цілях.

Росіянка Дар'я Бородуліна вирішила зареєструвати торговий знак, щоб захистити права на свій мем "Наташо, ми все звалили". Вона прокоментувала своє рішення порталу "Відкриті медіа".

22 березня 2021 Федеральний інститут промислової власності РФ прийняв відповідну заявку, автор мема хоче отримати реєстрацію за сімома категоріями Міжнародної класифікації товарів і послуг. В майбутньому Дарина Бородулина зможе розміщувати фото і фрази на одязі, зоотоварах, канцелярії, товари для освіти, спорту і реклами. Зокрема, зображення зі фразами: "Наташ, ти спиш?" і "Наташ, вставай, ми там все звалили".

Як зізналася блогерша, вона прийняла рішення за порадою юриста, коли помітила, що її зображення почали використовувати в комерційних цілях. Спочатку вона лояльно ставилася до публікації мемів в соціальних мережах, однак недавно за меми взялися великі компанії.

[ + – ] Оригінальний мем з Наташею Фото: twizz

"Я не звернула б уваги, якщо це було один раз-двічі, але мем був використаний такими великими компаніями як МТС, Альфа-Банк, ЕКСМО, Віскас (вони єдині, хто звертався за офіційною згодою на використання, без роялті, згоду я дала)", — поділилася Бородуліна.

[ + – ] Друга версія мема з котами від Бородулін Фото: twizz

Мем про котів і їх господині Наташі вперше з'явився в кінці 2019 року в паблік "Котизм", який і веде Дар'я. Вже в 2020 році він став дуже популярним на тлі пандемії, поправок до Конституції РФ і падінні курсу рубля. Мем отримав безліч варіацій і застосувань не тільки з тваринами, але і з людьми.

[ + – ] Мем з паблік "Котізм" Фото: Котизм / Фейсбук

[ + – ] Мем з Володимиром Зеленським та українськими політиками Фото: twizz

Раніше вчені виявили в Великобританії один з перших мемів в історії людства, що датується 1200-1350 рр. н.е. Археологи розкопали фігурку, зображеного, як ніби він виходить з раковини равлика на спині кози. Артефакт могли носити на ремені або носити у вигляді брошки. Як заявили історики, в ті часи воїни вважали равликів символом боягузтва. Образ лицаря, який молиться і виходить з раковини, встановленої на цапа, може бути гумористичної відсиланням на нешляхетне поводження супротивників в бою.