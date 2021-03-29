В авиакатастрофе погиб самый богатый человек Чехии Петр Келлнер

Авария вертолета, на котором летел бывший владелец сети "Эльдорадо", стала первой за все время эксплуатации Eurocopter AS50.

Миллиардер Петр Келлнер погиб в результате крушения вертолета на Аляске в возрасте 56 лет. Об этом сообщает Reuters.

Представители его компании для издания сообщили, что в катастрофе погибли 5 человек, включая бизнесмена. Обстоятельства произошедшего выясняются.

"Мы с глубочайшим сожалением сообщаем, что в результате крушения вертолета в горах Аляски в субботу, 27 марта, трагически погиб основатель и мажоритарный владелец группы PPF, господин Петр Келлнер", — сообщили в компании.

По информации Associated Press, крушение произошло вечером 28 марта. Спасатели, которые прибыли на место крушения, нашли тела пяти пассажиров вертолета. Но при этом один человек выжил.

Вертолет Eurocopter AS50 упал рядом с городом Бьютт на Аляске. Компания производитель вертолетов заявляет, что это первый случай катастрофы с участием их вертолета за 17 лет эксплуатации.

Правоохранители начали расследование, полеты над местом крушения приостановлены.

Петр Келлнер — чешский миллиардер, основатель международной инвестиционно-финансовой группы PPF Group N. V. Состояние бизнесмена оценивается в 17,5 млрд долларов. Занимался благотворительностью в Чехии. У него осталась жена и четверо детей. Ранее был владельцем сети "Эльдорадо" в России.

Напомним, ранее во Флориде самолет рухнул на автомобиль с ребенком, три человека погибли.