В авіакатастрофі загинула найбагатша людина Чехії Петр Келлнер

Аварія вертольота, на якому летів колишній власник мережі "Ельдорадо", стала першою за весь час експлуатації Eurocopter AS50.

Мільярдер Петр Келлнер загинув унаслідок аварії вертольота на Алясці у віці 56 років. Про це повідомляє Reuters.

Представники його компанії для видання повідомили, що в катастрофі загинули 5 осіб, враховуючи бізнесмена. Обставини події з'ясовуються.

"Ми з глибоким жалем повідомляємо, що внаслідок аварії вертольота в горах Аляски в суботу, 27 березня, трагічно загинув засновник і мажоритарний власник групи PPF, пан Петр Келлнер", — повідомили в компанії.

За інформацією Associated Press, аварія сталася ввечері 28 березня. Рятувальники, які прибули на місце аварії, знайшли тіла п'яти пасажирів вертольота. Але при цьому одна людина вижила.

Вертоліт Eurocopter AS50 впав поряд із містом Бютт на Алясці. Компанія-виробник вертольотів заявляє, що це перший випадок катастрофи за участю їхнього вертольота за 17 років експлуатації.

Правоохоронці почали розслідування, польоти над місцем аварії припинені.

Петр Келлнер — чеський мільярдер, засновник міжнародної інвестиційно-фінансової групи PPF Group NV. Статки бізнесмена оцінюються в 17,5 млрд доларів. Займався благодійністю в Чехії. У нього залишилася дружина і четверо дітей. Раніше був власником мережі "Ельдорадо" в Росії.

Нагадаємо, раніше у Флориді літак впав на автомобіль з дитиною, три людини загинули.