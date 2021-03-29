Армия Китая провела боевые учения вертолетов на высоте 4000 метров (видео)

Учения прошли на самом высоком в мире Тибетском нагорье возле индийской границы.

В учениях приняли участие машины CAIC WZ-10 — ударные вертолёты производства КНР. Приняты на вооружение НОАК в феврале 2011 года.

CAIC WZ-10 – вертолет классической схемы. Кабина вертолета бронирована, а корпус выполнен по технологии стелс. Максимальная скорость 300 км/ч, практический потолок 6400 м. Вооружен как 23-мм пушкой, так и ракетами воздух-земля и воздух-воздух. В разработке машины приняло участие российское ОКБ "Камов"

Китайская народная республика обладает 100 таких машин по состоянию на 2016 год.

Тибетское нагорье — самое большое по площади и высочайшее нагорье мира. Средняя высота 4877 м. Южная часть нагорья принадлежит Индии с которой у Китая часто возникают территориальные споры. Фокус уже писал о столкновениях между китайскими и индийскими солдатами в этом регионе.

Это не первый раз, когда Народно-освободительная армия Китая проводит учения на такой высоте. Так Китай провел учения в горах Тибета на высоте 4700 метров летом прошлого года. Тогда приняли участие как артиллерийские войска, так и войска по реактивному сопротивлению, химические войска и многие другие.