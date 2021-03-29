Армія Китаю провела бойові навчання вертольотів на висоті 4000 метрів (відео)

Навчання пройшли на найвищому у світі Тибетському нагір'ї біля індійського кордону.

У навчаннях взяли участь машини CAIC WZ-10 — ударні вертольоти виробництва КНР. Прийнято на озброєння НВАК у лютому 2011 року.

CAIC WZ-10 — вертоліт класичної схеми. Кабіна вертольота броньована, а корпус виконаний за технологією стелс. Максимальна швидкість 300 км/год, практична стеля 6400 м. Озброєний як 23-мм гарматою, так і ракетами повітря-земля і повітря-повітря. У розробці машини взяло участь російське ОКБ "Камов"

Китайська народна республіка володіла 100 такими машинами станом на 2016 рік.

Тибетське нагір'я — найбільше за площею і найвище нагір'я світу. Середня висота 4877 м. Південна частина нагір'я належить Індії, з якою в Китаю часто виникають територіальні суперечки. Фокус уже писав про зіткнення між китайськими й індійськими солдатами в цьому регіоні.

Це не перший раз, коли Народно-визвольна армія Китаю проводить навчання на такій висоті. Так, Китай провів навчання в горах Тибету на висоті 4700 метрів влітку минулого року. Тоді взяли участь як артилерійські війська, так і війська реактивного опору, хімічні війська і багато інших.