В Гималаях произошли столкновения на границе Индии и Китая, десятки раненых

Противостояние происходило без применения огнестрельного оружия: военные двух стран дрались врукопашную.

Четверо индийских военнослужащих и не менее 20 китайских военных ранены в результате вооруженного столкновения в среду, 20-го января в Северном Сиккиме – одном из высокогорных районов индийского штата Сикким.

Как сообщает издание "India Today" со ссылкой на собственные источники среди военных, бои вокруг неупорядоченной общей границы двух стран проходили на горном перевале Нату-Ла в Гималаях. Информацию об этом происшествии со ссылкой на источники также разместили ведущие мировые информационные агентства ("Bloomberg", "Bangok Post", ABP, "Asian News International", и др.)

В частности, источники в индийской армия рассказали журналистам, что предотвратили попытку китайского патруля вторгнуться на территорию Индии: "Китайские солдаты пытались пересечь границу на прошлой неделе, но столкнулись с индийскими солдатами в Наку Ла в Северном Сиккиме, что привело к ожесточенному столкновению". По данным "Latestly", столкновение происходило без применения огнестрельного оружия: военные дрались врукопашную, а также с применением холодного оружия и камней.

В материале отмечается, что индийским военным удалось их отбросить, "несмотря на неблагоприятные погодные условия" в районе Северного Сиккима. Источники в индийской армии отметили, что указанное "незначительное противостояние" между двумя сторонами было разрешено и урегулировано индийскими офицерами.

[ + – ] Индийские и китайские солдаты вступили в бой у Наку Ла в Сиккиме.

Источник: "India Today"

При этом, официально Индия не подтвердила данных о пострадавших со своей стороны. Одновременно, китайская газета "Global Times" назвала дезинформацией новость о 20 раненых из Китая. Как отмечает "Times of India", обе стороны вызвали подкрепление после произошедшего столкновения, и конфликт исчерпался, однако "ситуация на месте столкновения в Сиккиме остается напряженной".

Отметим, что в настоящее время продолжаются переговоры между двумя странами о снижении напряженности на спорных участках границы в Гималаях. Собственно, об указанном инциденте было сообщено через день после того, как Индия и Китай провели в воскресенье девятый раунд военных переговоров с целью разрядить пограничную напряженность в восточном Ладакхе, продолжавшихся более 15-ти часов.

Противостояние между двумя армиями возобновилось в начале мая прошлого года, а июне 2020-го напряжение переросло в полномасштабное нападение: тогда погибли 20 индийских солдат, а Китай скрыл количество жертв со своей стороны. Это столкновение стало самым кровопролитным, начиная с 1967 года, с самого начала указанного конфликта на границе. Во время указанной схватки военные также не применяли огнестрельного оружия: они забивали друг друга насмерть камнями, прутьями с гвоздями и бейсбольными битами.

Напомним, летом прошлого года в Тибетский автономный район КНР Китайская сторона направила 20 хорошо подготовленных бойцов смешанных единоборств "MMA".