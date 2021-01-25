У Гімалаях відбулися зіткнення на кордоні Індії та Китаю, десятки поранених

Протистояння відбувалося без застосування вогнепальної зброї: військові двох країн билися врукопашну.

Четверо індійських військовослужбовців і не менше 20 китайських військових поранені внаслідок збройного зіткнення у середу, 20-го січня в Північному Сіккімі — одному з високогірних районів індійського штату Сіккім.

Як повідомляє видання "India Today" з посиланням на власні джерела серед військових, бої навколо невпорядкованого спільного кордону двох країн проходили на гірському перевалі Нату-Ла в Гімалаях. Інформацію про цю подію з посиланням на джерела також розмістили провідні світові інформаційні агентства ("Bloomberg", "Bangok Post", ABP, "Asian News International", та ін.)

Зокрема, джерела в індійській армії розповіли журналістам, що запобігли спробі китайського патруля вторгнутися на територію Індії: "Китайські солдати намагалися перетнути кордон на минулому тижні, але зіткнулися з індійськими солдатами в НАКу Ла в Північному Сіккіму, через що викликало запекле протистояння". За даними "Latestly", протистояння відбувалося без застосування вогнепальної зброї: військові билися в рукопашну, а також із застосуванням холодної зброї та каменів.

У матеріалі наголошується, що індійським військовим вдалося їх відбити, "незважаючи на несприятливі погодні умови" у районі Північного Сіккіму. Джерела в індійській армії зазначили, що вказане "незначне протистояння" між двома сторонами було дозволеним і врегульованим індійськими офіцерами.

[ + – ] Індійські та китайські солдати вступили в бій у НАКу Ла в Сіккімі.

Джерело: "India Today"

Водночас, офіційно Індія не підтвердила дані про постраждалих зі свого боку. Одночасно, китайська газета "Global Times" назвала дезінформацією новину про 20 поранених з Китаю. Як зазначає "Times of India", обидві сторони викликали підкріплення після зіткнення, і конфлікт вичерпався, проте "ситуація на місці протистояння в Сіккімі залишається напруженою".

Зазначимо, що наразі тривають переговори між двома країнами про зниження напруженості на спірних ділянках кордону в Гімалаях. Власне, про зазначений інцидент було повідомлено через день після того, як Індія і Китай провели в неділю дев'ятий раунд військових переговорів з метою розрядити прикордонну напруженість в східному Ладакху, що тривав більше 15-ти годин.

Протистояння між двома арміями відновилося на початку травня минулого року, а у червні 2020-го напруга переросла у повномасштабний напад: тоді загинули 20 індійських солдатів, а Китай приховав кількість жертв зі свого боку. Це зіткнення стало найбільш кровопролитним, починаючи з 1967 року, з самого початку зазначеного конфлікту на кордоні. Під час зазначеної сутички військові також не застосовували вогнепальної зброї: вони забивали один одного на смерть камінням, прутами з цвяхами і бейсбольними битками.

Нагадаємо, влітку минулого року в Тибетський автономний район КНР Китайська сторона направила 20 добре підготованих бійців змішаних єдиноборств "MMA".