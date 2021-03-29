Курица-наседка стала мамой для троих котят, а видео с ней – вирусным

Фермера насторожило мяуканье, которое доносилось из курятника, поскольку котов в хозяйстве у него не было.

Курдский фермер Горан Сурчи, проживающий недалеко от города Эрбиль на севере Ирака, стал свидетелем необычной картины в себя на подворье.

Мужчина услышал мяуканье, которое доносилось из курятника. Это его насторожило, поскольку кошек он не держал. Зайдя внутрь, он обратил внимание на курицу-наседку, которая выглядела "пышнее", чем обычно. Более того, именно из ее гнезда доносились заинтересовавшие Горана звуки.

Когда он поднял птицу, то увидел под ней троих котят. Этот момент попал на видео, которое стало вирусным в Сети. Только в Tiktok оно собрало сотни тысяч просмотров.

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"Некоторое время я слышал мяуканье, доносившееся из нашего курятника, и мне было любопытно узнать, что происходит, поскольку наши куры вполне могут оказаться в опасности. После того, как я понял, что мяуканье доносится из-под курицы, я решил поднять ее, чтобы не пропустить эту особенную секунду, и, к моему шоку, там было три потрясающих котенка", – признался фермер.

Он считает, что котята нашли убежище в курятнике после того, как их мать утонула в озере недалеко от фермы. По словам Горана, это выяснилось, когда мужчина отправился на поиски кошки.

После того, как котята прославили фермера, он решил их пока что оставить с приемной "мамой".

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