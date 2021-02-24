Китаец, качающий пресс на верхушке электрического столба, обесточил целый город (видео)

Видео с "упражнениями" на девятиметровой высоте стало вирусным.

Житель китайского города Чэнду оставил без света весь населенный пункт после того, как забрался на девятиметровый электрический столб, чтобы сделать пресс, передает People’s Daily.

Имя любителя спорта в прессе не озвучивается. Он забрался на самый верх столба, где начал делать упражнения. Как только местные энергетические службы узнали, что человек находится в критической близости от высоковольтных проводов, то сразу же в инициировали аварийное отключение электричество, оставив без света тысячи домов города.

Подоспевшая на место полиция арестовала "спортсмена" и забрала его в отделение для объяснения своих мотивов. Вместе с правоохранителями приехали и медики, которые были готовы предоставить первую помощь экстремалу, если что-то пойдет не так во время спуска.

Видео, на котором парень качает пресс на верхушке столба, уже стало вирусным, собрав почти два миллиона просмотров в соцсетях. Однако местные власти и спасатели просят граждан не повторять подобные трюки, поскольку они опасны для жизни.

Ранее еще один любитель спорта и тренировок из Китая стал звездой сети. 42-летний житель города Юйлинь из округа Бобай китайской провинции Гуанси Чжан Эньшунь придумал необычный способ накачать ноги. Мужчина начал тягать железо. Однако речь идет не о штангах в спортзале или, на худой конец, физкультуголке где-нибудь в гараже, а об обуви весом 150 килограммов.

Еще один китаец отличился после того, как бросил монеты в двигатель самолета, сорвав рейс.