Китаєць, який качав прес на верхівці електричного стовпа, знеструмив усе місто (відео)

Відео з "вправами" на девятиметровій висоті стало вірусним.

Житель китайського міста Ченду залишив без світла весь населений пункт після того, як виліз на дев'ятиметровий електричний стовп, щоб покачати прес, передає People's Daily.

Ім'я любителя спорту в пресі не озвучується. Він заліз аж на верх стовпа, де почав робити вправи. Щойно місцеві енергетичні служби дізналися, що людина знаходиться в критичній близькості від високовольтних проводів, то відразу ж в ініціювали аварійне відключення електрики, залишивши без світла тисячі будинків міста.

Поліція, яка поспішила на місце, заарештувала "спортсмена" та забрала його в відділок для пояснення своїх мотивів. Разом із правоохоронцями приїхали й медики, які були готові надати першу допомогу екстремальному, якщо щось піде не так під час спуску.

Відео, на якому хлопець качає прес на верхівці стовпа, вже стало вірусним, зібравши майже два мільйони переглядів у соцмережах. Однак місцева влада та рятувальники просять громадян не повторювати подібні трюки, оскільки вони небезпечні для життя.

Раніше ще один любитель спорту та тренувань з Китаю став зіркою мережі. 42-річний житель міста Юйлінь з округу Боба китайської провінції Гуансі Чжан Еньшунь вигадав незвичайний спосіб накачати ноги. Чоловік почав тягати залізо. Однак йдеться не про штанги в спортзалі або, у найгіршому разі, фізкулькуточок десь у гаражі, а про взуття вагою 150 кілограмів.

Ще один китаєць виділився після того, як кинув монети в двигун літака, зірвавши рейс.