На удачу. Суеверный китаец бросил "счастливые" монетки в двигатель самолета

Сотрудникам авиакомпании пришлось отменить рейс

Житель Китая, перед своим первым полетом, решил бросить "счастливые" монетки в двигатель самолета. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел с самолетом внутреннего рейса в аэропорту Тяньчжушань в восточном Китае. Рейс был отменен после того, как рядом с одним из двигателей самолета были найдены монеты. 28-летний пассажир Лу Чао признался, что действительно бросил "счастливые" монетки, так как боялся впервые лететь.

Так, сотрудники авиакомпании нашли монеты номиналом в 1 юань на земле рядом с одним из реактивных двигателей самолета. После этого, на борту была проведена проверка безопасности, а пассажирам пришлось лететь другими рейсами.

В свою очередь, Лу был задержан полицией на 10 дней по обвинениям в нарушении общественного порядка. Также суд обязал суеверного китайца выплатить авиакомпании Lucky Air 17 200 долларов в качестве компенсации.

В суде Лу утверждал, что авиакомпания должна была предупредить пассажиров, чтобы они не бросали монеты в самолеты.

Это не первый случай, когда суеверных пассажиров ловят за бросанием монет в двигатели самолетов.

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