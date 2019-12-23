"Я убью всех, вы все умрете". Британка устроила истерику в самолете, на перехват подняли истребители
2019-12-23 15:21:00
Пассажирка пыталась открыть двери самолета после взлета и напала на бортпроводников
В понедельник, 23 декабря, в суде 26-летняя британка признала свою вину после того, как угрожала пассажирам на борту самолета и напала на стюардов. Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошел в самолете, вылетевшем из лондонского аэропорта Станстед в Турцию. Одна из пассажирок Хлоя Хейнс в состоянии алкогольного опьянения устроила истерику. Женщина пыталась открыть дверь самолета после того, как он взлетел и кричала: "Я убью вас всех, вы все умрете".
Члены экипажа также пострадали от руки взбалмошной пассажирки. Женщину удалось обездвижить после того, как она отправила бортпроводника "лететь через салон самолета". На фото с места происшествия видно, как пассажирку уложили в проходе самолета, задержав по подозрению в нападении и угрозах безопасности самолета.
Во время того, как 26-летняя Хейнс пыталась открыть двери самолета, в небо были подняты два истребителя ВВС Typhoon, чтобы перехватить Airbus 321, спустя 45 минут полета пассажирского самолета.
В суде британка признала свою вину, но отрицала, что в момент происшествия была пьяна, несмотря на информацию, подтверждающую обратное. Также во время судебного разбирательства стало известно, что Хейнс путешествовала со своей бабушкой на инвалидной коляске.
Авиакомпания Jet2 выставила счет Хейнс в размере более 100 тыс. долларов, так как самолет компании, из-за произошедшего, был вынужден вернуться обратно в Лондон.
На данный момент проблемная пассажирка участвует в программе анонимных алкоголиков. Она была освобождена под залог, суд вынесет приговор Хейнс 24 января 2020 года.
Как ранее сообщал Фокус:
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