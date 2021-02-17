Китаец в 150-килограммовых ботинках стал звездой Сети (видео)

Об эффективности такого метода тренировок мужчина узнал из телепрограмм, однако специалисты не рекомендуют увлекаться подобным спортом.

42-летний житель города Юйлинь из округа Бобай китайской провинции Гуанси Чжан Эньшунь придумал необычный способ накачать ноги, передает hk01.com.

Мужчина начал тягать железо. Однако речь идет не о штангах в спортзале или, на худой конец, физкультуголке где-нибудь в гараже, а об обуви весом 150 килограммов.

[ + – ] Каждая из пластин весит более 18,5 кг Фото: скриншот/YouTube

Все началось с того, что из интернета он узнал о необычном спортивном методе под названием "железные ботинки", который якобы положительно влияет на здоровье и улучшает состояние организма.

Недолго думая Чжан Эньшунь соорудил такую пару обуви, чтобы проверить на себе эффективность подобного метода тренировок. Он с помощью широких кожаных ремней прикрепил к ботинкам по две железные пластины, каждая весом в 18,75 кг, и так тренировался несколько месяцев, после чего увеличил количество утяжелителей до восьми, а их общая масса составила 150 килограммов.

С таким весом, который в два раза превышает массу тела китайца, его одна ступня могла подниматься примерно на 2 см и двигаться вперед более чем на 20 см. Чтобы пройти полметра в такой обуви, Чжану требуется 20 минут. Он хочет увеличить "променад" до 200-300 метров.

Эньшунь дополняет свою спортивную рутину элементами китайского боевого искусства тай-чи. По его словам, после такой тренировки его тело согревается, а кровь течет быстрее.

[ + – ]

Однако специалисты не советуют другим повторять подобные эксперименты. Так, член экспертной базы данных по науке о здоровье Гуанси и заместитель главного врача Лян Чжоу из интегрированной традиционной китайской и западной ортопедической больницы Юйлинь сказал, что кости у всех разные, а давление на суставы стоп ограничено. Если человек носит тяжелую обувь на ногах для упражнений, это может вызвать чрезмерный износ суставов. Поэтому рекомендуется проявлять осторожность при работе с железной обувью.

Напомним, китаец перед своим первым полетом решил бросить "счастливые" монетки в двигатель самолета, из-за чего авиакомпания была вынуждена отменить рейс.

Ранее мы также рассказывали о том, что в США 42-летний профессиональный рестлер и суперзвезда World Wrestling Entertainment Гэбриэль Тафт, выступающий под ником Тайлер Рекс, заявил о смене пола, и теперь его зовут Гэбби.