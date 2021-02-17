Китаєць у 150-кілограмових черевиках став зіркою Мережі (відео)

Про ефективність такого методу тренувань чоловік дізнався з телепрограм, проте фахівці не рекомендують захоплюватися подібним спортом.

42-річний житель міста Юйлінь з округу Боба китайської провінції Гуансі Чжан Еньшунь вигадав незвичайний спосіб накачати ноги, передає hk01.com.

Чоловік почав тягати залізо. Однак йдеться не про штанги в спортзалі або, у найгіршому разі, фізкульткуточок десь в гаражі, а про взуття вагою 150 кілограмів.

[ + – ] Кожна з пластин важить понад 18,5 кг Фото: скриншот/YouTube

Усе почалося з того, що з інтернету він дізнався про незвичайний спортивний метод під назвою "залізні черевики", який нібито позитивно впливає на здоров'я і покращує стан організму.

Недовго думаючи Чжан Еньшунь створив таку пару взуття, щоб перевірити на собі ефективність подібного методу тренувань. Він за допомогою широких шкіряних ременів прикріпив до черевиків по дві залізні пластини, кожна вагою 18,75 кг, і так тренувався кілька місяців, після чого збільшив кількість обважнювачів до восьми, а їх загальна маса склала 150 кілограмів.

З такою вагою, яка вдвічі перевищує масу тіла китайця, його одна ступня могла підніматися приблизно на 2 см і рухатися вперед більш ніж на 20 см. Щоб пройти півметра в такому взутті, Чжану потрібно 20 хвилин. Він хоче збільшити "променад" до 200-300 метрів.

Еньшунь доповнює свою спортивну рутину елементами китайського бойового мистецтва тай-чи. За його словами, після такого тренування його тіло зігрівається, а кров тече швидше.

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Проте фахівці не радять іншим повторювати подібні експерименти. Так, член експертної бази даних із науці про здоров'я Гуансі та заступник головного лікаря Лян Чжоу з інтегрованої традиційної китайської та західної ортопедичної лікарні Юйлінь сказав, що кістки у всіх різні, а тиск на суглоби стоп обмежений. Якщо людина носить важке взуття на ногах для вправ, це може викликати надмірний зніс суглобів. Тому рекомендується проявляти обережність під час роботи із залізним взуттям.

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