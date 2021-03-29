Курка-квочка стала мамою для трьох кошенят, а відео з нею — вірусним

Фермера насторожило нявкання, яке долинало з курника, оскільки котів у господарстві в нього не було.

Курдський фермер Горан Сурчі, котрий проживає недалеко від міста Ербіль на півночі Іраку, став свідком незвичайної картини в себе на подвір'ї.

Чоловік почув нявкання, яке долинало з курника. Це його насторожило, оскільки кішок він не тримав. Зайшовши всередину, він звернув увагу на курку-квочку, яка виглядала "пишніше", ніж зазвичай. Більше того, саме з її гнізда долинали цікаві звуки.

Коли він підняв птицю, то побачив під нею трьох кошенят. Цей момент потрапив на відео, яке стало вірусним у мережі. Тільки в Tiktok воно зібрало сотні тисяч переглядів.

[ + – ] Кошенята знайшли притулок у курнику після того, як їхня мама потонула в озері поблизу

"Деякий час я чув нявкання, що доносилося з нашого курника, і мені було цікаво дізнатися, що відбувається, оскільки наші кури цілком можуть опинитися в небезпеці. Після того, як я зрозумів, що нявкання доноситься з-під курки, я вирішив підняти її, щоб не пропустити цю особливу секунду, і, на мій подив, там було три приголомшливих кошенятка", — зізнався фермер.

Він вважає, що кошенята знайшли притулок у курнику після того, як їхня мати потонула в озері недалеко від ферми. За словами Горана, це з'ясувалося, коли чоловік відправився на пошуки кішки.

Після того, як кошенята прославили фермера, він вирішив їх поки що залишити з новою "мамою".

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