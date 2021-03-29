Мать, нарастившую острые ногти младенцу, раскритиковали в сети (фото)

Женщина решилась на этот шаг ради рекламы маникюрных услуг

Мать, нарастившая своему ребенку ногти ради рекламы косметических услуг, подверглась критике в социальных сетях.

Как пишет The Sun, женщина, чье имя не называется, опубликовала в соцсетях несколько снимков рекламного характера, на которых показаны руки ее ребенка, на пальцах которых – длинные ногтями с острой формой.

"Я могу привести в порядок руки и вашего ребенка. Напишите мне в личные сообщения для более подробной информации. Низкие цены", – подписала женщина сообщение.

[ + – ] Ногти ребенка

Пользователи остались недовольны объявлением женщины и начали критиковать ее в комментариях.

"Детские ногти и так достаточно острые, не могу себе представить, чтобы моя дочь выглядела подобным образом", "Вы должны держать ногти вашего ребенка коротко подстриженными, чтобы они не поранились. Это паршиво и глупо", "Что не так с этим миром", – пишут люди.

Напомним, женщинам-военнослужащим армии США разрешили несколько разнообразить свой стиль. Отныне, они могут носить длинные волосы, серьги в ушах, красить губы и ногти.

Если ранее женщины-военнослужащие с длинными волосами должны были собирать их в гульки, то сейчас разрешается заплетать косы или делать хвостик. Можно также сочетать прически, если это не мешает носить каску.

А в 2018 году спикер парламента Танзании Джоб Ндугай заявил, что отныне женщинам-депутатам запрещено входить в здание парламента с искусственными ногтями и ресницами.

"Властью, данной мне Конституцией Объединенной Республики Танзания, отныне я запрещаю всем членам парламента с накладными ногтями и ресницами входить в здание", — сказал Ндугай.

Еще раньше шведский олимпийский комитет запретил спортсменам устраивать "молчаливый протест" против закона о гей-пропаганде в России во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Это решение было принято после того, как на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве несколько спортсменок выкрасили ногти в цвета радужного флага.